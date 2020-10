I genitori di una adolescente riminese sono stati costretti a denunciare la figlia diciottenne per maltrattamenti. Non si limitava più a rispondere male, a offendere, a fare dispetti e danni, ma aveva preso anche a picchiare la madre. Il pm per lei aveva chiesto l’allontamento da casa o la custodio. Il giudice dal canto suo ha otato per l’obbligo di fima. Due volte alla settimana dovrà passare dai carabinieri che potranno così monitorare costantemente la situazione.