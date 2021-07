Rimini. Gestori Fulgor truffati da falso broker assicurativo: si apre il processo

Condividi l'articolo









Si era fatto passare per broker di una delle più importanti compagnie assicurative riuscendo in questa maniera a farsi versare alcune decine di migliaia di euro dagli attuali gestori del cinema Fulgor. Ieri mattina, a quattro anni dalla truffa, il giudice dopo aver rigettato le eccezioni sollevate della difesa così come sollecitato anche dai legali di parte civile, ha dichiarato ufficialmente aperto il dibattimento che vede sul banco degli imputati un 53enne originario di Foggia, ma da tempo trapiantato in Romagna.