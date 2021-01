Rimini. “Già vaccinati 116 mila cittadini emiliano-romagnoli”

C’è stata un’informativa dell’assessore Raffaele Donini in commissione Politiche per la salute e politiche sociali (presieduta da Ottavia Soncini) sulla campagna vaccinale anti Covid-19 in Emilia-Romagna. “Già vaccinati 116 mila cittadini emiliano-romagnoli, siamo partiti, come previsto dal piano nazionale, dalla popolazione attiva nella sanità e con chi ha comunque a che fare con quel mondo (come ad esempio chi si occupa delle pulizie in strutture sanitarie), stiamo parlando di 180 mila persone”.