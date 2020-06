Rimini. Gianluca Berti a Tmw: “Fossi al Rimini mi girerebbero i…”

Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, per commentare la situazione della Serie C alla luce delle decisioni del Consiglio Federale, che per la squadra toscana significa playoff.

Fa bene ad arrabbiarsi il Rimini retrocesso anche se a pari punti col Fano?

“Sì, mi sembra di aver letto che il motivo sia perché uno ha una vittoria in più e l’altra tre pareggi. Fossi il presidente del Rimini mi girerebbero molto i…”.