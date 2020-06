RIMINI. GIANMARIO STRAPPATI IN TOUR NELLE EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE DEI CINQUE CONTINENTI

In questo lungo periodo di lockdown il concertista Gianmario Strappati (guest professor nei corsi di

perfezionamento e nell’attività artistico-didattica promossa dal Rimini Brass Ensemble) ha intrapreso con

grande successo un tour in prestigiose emittenti radio-televisive dei 5 continenti. Negli USA e in Canada è

stato ospite della West Coast Italian Radio, della ICN Radio, Radio Free Station di New York, Radio italiana in

Florida, CFMB AM 1280 e Corriere Italiano di Montreal, Ciao Italia Radio di Toronto. Ha proseguito poi con

Radio Africa (Kenya) e Radio Cairo ospite dei programmi di Maria Angela Casano e Mohamed Ahmed. In

Ungheria è stato intervistato dalla dott.ssa Rita Faragò di Radio Inform, mentre a Radio Capodistria è stato

ospite della trasmissione condotta da Jessica Acquavita, poi in Spagna nelle straordinarie Palma di Mallorca

e Tenerife intervistato per le emittenti radiofoniche di Alex Martinelli e Alex L’Abbate. Sempre in Europa ha

partecipato a trasmissioni in Estonia per R. T. V. I. E. e in Germania per Radio Wurste Welle.

Entusiasmante il Tour nell’America Latina iniziato in Paraguay con la partecipazione a Tv Nanduti e

proseguito poi in Brasile (Radio San Paolo) e Argentina con CNN Rosario, Radio La Luna di Buenos Aires,

Somos Tv, Canal 41 Tv, XFN Tv, Emisora del Sol di Mar del Plata, Radio Independencia di Lanus e da riviste

nazionali di Uruguay e Panama. In Australia, il nostro musicista è stato intervistato da emittenti

radiofoniche di Adelaide che hanno inoltre trasmesso sue interpretazioni per tuba e orchestra. Di recente lo

stesso ha tenuto una masterclass via Skype per il Plurinacional Conservatorio della Bolivia alla quale hanno

partecipato oltre 60 studenti e docenti dell’America latina. Gianmario Strappati ha inoltre parlato nelle sue

interviste del ruolo di Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, di quanti si spendono

per realizzare il “sogno missionario” del Santo e del progetto per la formazione di una banda di percussioni

in Congo. Le emittenti hanno poi proposto musiche di Monti, Donizetti, Puccini, Korsakov ed altre che

Gianmario Strappati ha eseguito durante le sue numerose tournèe.