Rimini. Ginecologo le provoca lesioni alle parti intime: condannato a risarcire vittima con 30mila euro

Nel 2013 una donna riminese si era rivolta allo specialista, perché alle prese con una piccola cisti nella zona delle parti intime. Fu il medico a proporre di eliminarla con il laser. Fatto sta che l’intervento ambulatoriale dovette essere interrotto per il dolore lancinante provato dalla donna che fu costretta a rivolgersi al pronto soccorso. Le furono riscontrate lesioni tanto da doversi sottoporre a quattro mesi di terapie antibiotiche. L’invalidità temporanea divenne “permanente”, a parere del perito con un danno biologico pari al 15 per cento. A distanza di sette anni dall’intervento la vittima ha ottenuto dal Tribunale civile di Rimini per le successive complicazioni un risarcimento danni di circa trentamila euro.