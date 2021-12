Rimini. Gioenzo Renzi:”Parcheggi e viabilità, investimenti pubblicizzati ma non realizzabili”

Condividi l'articolo

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

Parcheggi e viabilità: investimenti pubblicizzati ma non realizzabili!

Il Piano degli Investimenti 2022, pubblicizzato dall’Amministrazione Comunale, non può essere esente dalle osservazioni che abbiamo svolto in Commissione Consigliare.

A cominciare dalla realizzazione del Parcheggio sotterraneo in Piazzale Fellini, di cui si parla dal 2020, dopo la perdita di 164 posti auto, nel nuovo tratto di Lungomare Fellini-Kennedy.

Ora, altri 300 posti auto verranno eliminati, con l’avvio dei cantieri nei tratti 2 e 3, Kennedy-Tripoli e Tripoli-Pascoli, in attesa dell’annunciato parcheggio interrato di Piazza Tripoli.

Il Sindaco, in campagna elettorale, aveva promesso che il primo atto della Giunta sarebbe stato dedicato al piano dei parcheggi.

Ritengo che, purtroppo, l’avvio lavori del Parcheggio in Piazzale Fellini, previsto nel Piano Investimenti 2022, sia altamente improbabile, mentre il Parcheggio di Piazza Tripoli, non figura neppure nel Piano Triennale degli Investimenti 2022-2023-2024.

Infatti, la realizzazione del Parcheggio in Piazzale Fellini, annunciato sulla stampa ripetutamente, con un piano interrato e 400 posti auto (di cui, fra l’altro, non abbiamo mai potuto vedere il progetto), prevede la procedura della finanza di progetto, con un contratto di partenariato pubblico-privato, finanziabile in tutto o in parte con capitali privati.

Alla mia domanda in Commissione, sull’effettiva possibilità di realizzare il parcheggio con il progetto di finanza, secondo la procedura azionata dalla pubblica Amministrazione, oppure su iniziativa dell’operatore economico privato, dinnanzi al silenzio degli Assessori, è stato il Segretario Generale a rispondermi confermando la mancanza di un operatore economico privato interessato alla realizzazione dell’opera pubblica .

Quindi, il Parcheggio Fellini, con questa procedura di finanziamento privato, al momento, non è realizzabile .

Così come, al di là degli annunci, non è possibile sapere come e quando verrà realizzato il Parcheggio interrato di Piazza Tripoli , di cui non è presente alcuna traccia negli atti amministrativi!

Un altro rilievo, riguarda il ponte alternativo al Ponte di Tiberio, rinviato nel Piano Investimenti del 2023 per 10.700.000 euro,(contributo statale), anche in tal caso al di là di quanto comunicato alla stampa, non conosciamo alcun progetto!

Nonostante il Sindaco, in campagna elettorale, abbia dichiarato la disponibilità dell’Amministrazione di avere 4-5 progetti per realizzare l’opera; ricordo che la chiusura del Ponte di Tiberio, senza un ponte “alternativo”, ha creato gravi problemi alla viabilità, alla vivibilità e alla salute dei residenti del Rione Clodio.

Altra opera rinviata al 2023 la riqualificazione della fermata Metromare, Miramare-Aeroporto, ritardando la valorizzazione strategica del collegamento importante con l’Aeroporto, anche in questo caso non conosciamo alcun progetto.

Al di là della propaganda, l’Amministrazione si dimostra impreparata nel porre in essere investimenti necessari, urgenti e strategici per lo sviluppo sostenibile della nostra città: gli investimenti devono essere realizzati e non annunciati!

Gioenzo Renzi

Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia