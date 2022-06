RIMINI. Giorgia Soleri dal palco del WMF 2022: “i social hanno creato un megafono per le nostre voci anche quando non possiamo andare in piazza”

Condividi l'articolo

Dal Mainstage del WMF- il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta– l’intervento di Giorgia Soleri, l’attivista e influencer che dal web è riuscita a generare un movimento per il riconoscimento della Vulvodinia fino ad arrivare in Senato.

Ospite al WMF2022 in corso alla Fiera di Rimini fino al 18 giugno, la scrittrice, attivista ed influencer Giorgia Soleri ha raccontato sul Mainstage del Festival il suo percorso e la sua lotta contro l’ignoranza e l’indifferenza verso la vulvodinia.

“La diagnosi è stata una grande liberazione, perché dare un nome al proprio dolore significa legittimarlo e dargli spazio nella propria vita” ha spiegato Soleri che prosegue ““Il linguaggio crea la realtà e non avere una parola per definire ciò che provi e ciò che senti non le da spazio nella tua vita. Da qui sono diventata un’ attivista“.

“L’attivismo in piazza non è accessibile per chi soffre di dolore cronico. I social sono essenziali in questo senso, hanno creato un megafono per le nostre voci anche quando non possiamo andare in piazza. ”

Da sempre il Festival costituisce un momento di incontro e condivisione per sollevare l’attenzione sui problemi della nostra società, promuovendo l’innovazione digitale come motore da cui avviare la costruzione di un futuro più inclusivo, giusto e accessibile.

Il WMF è pensato anche quest’anno come una tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per un Festival dell’innovazione che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro accessibile, inclusivo e sostenibile. La decima edizione del WMF – il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, sta portando in scena alla Fiera di Rimini oltre 100 eventi e un parterre di ospiti e speaker mai così denso, con un intenso programma ricco di speech, eventi di formazione, incontri B2B, awards, eventi musicali e ospiti da tutto il mondo e l’Innovation Fair che vanta oltre 250 espositori internazionali per una fotografia attuale dello stato dell’imprenditorialità e dell’innovazione digitale – italiana e internazionale.

Link Utili

WMF – sito ufficiale

Creatores Fest

Ospiti Creators

WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l’appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell’innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un’Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF – ideato e prodotto da Search On Media Group – è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.