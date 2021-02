RIMINI. “Giorno del Ricordo”: domani, alla “Biblioteca di pietra”, la commemorazione per il ricordo delle vittime del confine orientale

La deposizione della corona di alloro al monumento alle Vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle drammatiche vicende del confine orientale è stata organizzata, secondo le restrizioni anti-COVID19, in stretta sinergia con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini e con la partecipazione delle tre associazioni presenti a Rimini che rappresentano gli esuli – “Unione degli Istriani”; “Ass.ne Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia” e “Comitato 10 Febbraio”.

l’Italia ha istituito il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, con la legge n. 92/2004, scegliendo la data del trattato di pace con cui nel 1947 l’Italia perse vari territori al confine orientale dell’Alto Adriatico.

Gli altri eventi in programma per la settimana

– Mercoledì 10 febbraio ore 18 > Radio Rimini O.R.A. (Officina Rimini Arte)?Radio Ora incontra Vittorio D’Augusta in dialogo con Massimo Roccaforte sui temi della memoria, l’esodo, l’arte in equilibrio tra grande Storia e biografia personale. A seguire, il cortometraggio (durata 8 minuti) Appunto angheben a cura di Roberto Paci Dalò. Il film è un omaggio all’artista Vittorio D’Augusta del quale vengono catturate immagini durante l’allestimento della sua mostra personale An dan dess realizzata presso lo spazio d’arte Imperfetto Art a Longiano (FC) nel 2019. D’Augusta e Paci Dalò stanno lavorando insieme da qualche anno a un progetto attorno a Fiume e attorno a parole chiave come: esodo, profughi, migrazioni.

– Giovedì 11 febbraio ore 11 > (in diretta sulla piattaforma Zoom)

“L’Adriatico orientale nel Novecento e le sue metamorfosi” – Kristjan Knez, storico, presidente della Società di studi storici e geografici di Pirano (Slovenia)

– Venerdì 12 febbraio ore 17 > (in diretta sulla piattaforma Zoom)

Incontro aperto alla cittadinanza “Il confine mobile nell’Adriatico orientale e le traversie della popolazione italiana” – Kristjan Knez, storico, presidente della Società

di studi storici e geografici di Pirano (Slovenia)

