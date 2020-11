Intensi controlli durante la notte di Halloween dai Carabinieri della Compagnia di Rimini. R., classe 1991, originario di Cesena e abitante a Bellaria Igea Marina, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, controllato in strada a Bellaria è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina per un peso complessivo di grammi 2 circa.