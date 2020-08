Rimini. Giovane denuncia violenza sessuale in spiaggia

30enne, residente nell’entroterra, ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo con il quale aveva trascorso la vigilia di Ferragosto. Lo stupro si sarebbe consumato nella notte tra venerdì e sabato nei pressi della darsena di Rimini. I primi ad aiutare la vittima sono stati tre pescatori che l’hanno trovata in stato confusionale e avvertito i suoi genitori. A causa del troppo alcol ingerito i ricordi della 30enne non sarebbero tuttavia così chiari. Con l’aiuto del padre della 30enne, la giovane è riuscita a recuperare la propria auto. Presentata denuncia ai carabinieri che dovranno appurare i fatti. Si ricorda per l’ennesima volta che un rapporto sessuale avuto sotto l’effetto dell’alcol non è mai consenziente. Dunque si tratta di violenza sessuale, mai giustificata o giustificabile, dal bicchiere di troppo o da altro.