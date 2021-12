Rimini. Giovane investita e uccisa: una tragedia evitabile. Era già stata avviata raccolta firme per pericolosità strada

Condividi l'articolo

Amici, compagni di scuola, familiari e professori si sono dati appuntamento in via Lotti all’incrocio con via Grazia Verenin, dove il 26 novembre la 18enne Farah Sfar Hancha è stata investita e dopo cinque giorni è morta all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove era stata ricoverata. Nel febbraio del 2014, sette anni fa, i vicini di casa di Farah avevano avviato una raccolta firme tra i residenti della zona per chiedere interventi urgenti per la messa in sicurezza di quella strada maledetta. Un appello rimasto inascoltato. E ora i residenti di Viserbella gridano “giustizia per Farah”. Con la “fiaccolata” di ieri pomeriggio gli organizzatori hanno voluto quindi ricordare Farah e allo stesso tempo porre l’attenzione sui rischi corsi da chi vive in quell’area e in particolare deve muoversi lungo via Verenin.