Rimini. Giovane molestata da alcuni alpini presenta denuncia

Una delle giovani che sarebbe stata molestata dagli alpini presenti per la 93ª Adunata, ha presentato denuncia. Tutto sarebbe avvenuto sabato a cavallo delle 16,30 in piazza Kennedy. Qui tre persone di mezza età con la divisa da alpino, l’avrebbero prima accerchiata poi invitata in una delle tende montate per l’occasione afferrandola anche per un braccio. Il tutto sarebbe stato condito da pesanti apprezzamenti. L’amica avrebbe in parte confermato il racconto della mancata vittima. Indaga la procura.