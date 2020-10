Rimini. Giovane muore agonizzante davanti al padre: overdose fatale

Un attacco di cuore fatale ha stroncato la vita di un ragazzo di ventisei anni. Il giovane è morto in ospedale per le conseguenze di una probabile overdose dovuta a un mix di sostanze stupefacenti. Viveva nella zona di Rimini nord ed è stato soccorso dal padre: purtroppo però né lui, né i medici hanno potuto salvarlo. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra mobile della questura la vittima nelle ore precedenti alla morte avrebbe assunto delle sostanze illegali: marijuana e metanfetamine. Si indaga dunque per risalire ai fornitori dell’ultima dose.