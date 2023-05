Rimini. Giovani assolti dall’accusa di violenza sessuale di gruppo e revenge porn

Assolti dall’accusa di violenza sessuale di gruppo e revenge porn i due amici riminesi di 19 e 20 anni, che erano finiti sotto inchiesta dopo la denuncia fatta da una 19enne che li accusava di averla violentata e di aver ripreso il tutto con il cellulare. Dopo trentasei mesi, il Gup ha emesso una sentenza di assoluzione per “non aver commesso il fatto” e perché il “fatto non sussiste”. La ragazza aveva denunciato di essere stata violentata senza rendersene conto perché ubriaca e di averlo scoperto qualche giorno dopo guardando dei video. La ricostruzione non ha trovato alcun riscontro e il Pm aveva chiesto l’archiviazione. La ragazza era caduta in molte contraddizioni e risulta che avesse conosciuto uno dei presunti violentatori già da due mesi prima e che fra i tre ci fosse un rapporto particolarmente “aperto”.