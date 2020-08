Rimini. Giovedì 13 agosto gara di aeroplanini di carta a Italia in Miniatura

A ITALIA IN MINIATURA ARRIVA LA GIORNATA DEGLI AEROPLANINI DI CARTA: GIOVEDI 13 AGOSTO ALLE 14:30 L’EVENTO “L’ITALIA PRENDE IL VOLO”

Laboratori per bambini, gara di volo, esibizione del campione Lorenzo Iori, hostess piumate, centinaia di bandierine tricolore e lo Show di bolle di sapone giganti con Alekos Ottaviucci: la leggerezza conquista l’Italia

“Il comandante e il suo equipaggio vi danno il benvenuto a bordo di Italia in Miniatura. Allacciatevi le mascherine e pronti al decollo: l’Italia prende il volo!”

Giovedì 13 agosto sarà questo l’annuncio che accoglierà i visitatori di Italia in Miniatura che si troveranno nel bel mezzo dell’evento più leggero e spensierato dell’estate: una gara per centinaia di aeroplanini di carta!

Ispirata dalla statua del bambino gigante alto 10 metri che torreggia all’ingresso del parco tematico riminese, espressione della fantasia, della libertà e della capacità dei bambini di giocare con tutto, la gara degli aeroplanini di carta promette momenti creativi, momenti adrenalinici e un grande spettacolo finale da lasciare a bocca aperta.

Accolti dal piccolo aviatore, simbolo di Italia in Miniatura e da due hostess vestite di colori e piume, i bambini saranno invitati a prenotarsi per i laboratori di costruzione di aeroplanini di carta, che avranno luogo nel pomeriggio alletrasformata in una pista di atterraggio.

Ospite d’onore Lorenzo Iori, finalista mondiale, ai mondiali “Paper Wings” di Salisburgo, pronto a stupire con un’esibizione adrenalinica di volo a distanza si emulare dai partecipanti. Chi riuscirà a far volare più lontano il proprio modellino potrà esibirsi insieme al campione.