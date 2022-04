RIMINI. Giovedì 7 aprile inaugurazione del Birrodromo

Dopo Riccione, apre anche a Rimini il Birrodromo, nel centro della città, in piazzale Clementini, ex stazione del treno “Rimini – Novafeltria” ed ex stabilimento delle Ferrovie Padane. L’inaugurazione giovedì 7 aprile.

Il Birrodromo di Rimini collocato in un ex stabilimento degli autobus abbandonato e di proprietà di Start Romagna ha subito una profonda riqualificazione grazie ad un investimento che si aggira intorno al milione di euro. Oltre 500 mq di locale e due aree esterne che valorizzeranno questo luogo poco utilizzato, soprattutto la sera.

“Il Birrodromo nasce in un luogo suggestivo, ricco di storia. Siamo a pochi metri dall’Anfiteatro Romano – racconta Lorenzo Carigi – dove sono visibili i segni del passato: ci sono ancora le cisterne d’acqua utilizzate quando era utilizzata come stazione del treno. Il nostro progetto ha anche l’obiettivo di ridare vita ad una zona spenta, in alcune ore totalmente abbandonata e che da oggi vedrà una nuova rinascita”.

Ubicato tra tre parcheggi e facilmente raggiungibile da tutti i lati della città, il Birrodromo sarà aperto 365 giorni all’anno e darà lavoro ad almeno 20 persone, con possibilità di assumere altro personale durante la stagione estiva o di maggiore afflusso.

Il Birrodromo di Rimini vede insieme i soci storici del Birrodromo di Riccione – Fabio Ubaldi, Paolo Amedei, Stefania e Roberta Tosi – a cui si aggiunge il riminese Lorenzo Carigi. La direzione invece è stata affidata ad un nome conosciuto nel settore, il riminese e già guida della Brasserie di Rimini Gianprimo Sarti.

All’inaugurazione di domani (7 aprile), già sold out, parteciperanno diverse autorità. “L’accoglienza all’interno del locale sarà gestita e contingentata nel rispetto delle normative attuali anti-Covid e all’esterno ci sarà un dj set a cura di Dj Boldro, con numerose spinatrici” conclude Carigi.