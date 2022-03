Rimini. Giulio Lolli condannato per terrorismo: si becca 9 anni

Condividi l'articolo

Condannato a nove anni per terrorismo l’imprenditore di origini bertinoresi Giulio Lolli. La sentenza che ha stabilito la colpevolezza dell’uomo noto anche come “ex patron di Rimini yacht” è arrivata ieri nel tardo pomeriggio da Roma, dove la prima corte d’Assise ha accolto l’impianto accusatorio del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, che aveva domandato una condanna a otto anni di carcere. Secondo i pm romani, Lolli aveva infatti un “ruolo direttivo” in un’organizzazione terroristica di matrice islamica in cui militava in Libia, Paese da cui era stato estradato nel 2019 dopo due anni di detenzione a Tripoli.