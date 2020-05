Giulio Lolli, l’ex patron di Rimini Yacht, potrà finalmente fornire la sua versione dei fatti sulla maxi truffa delle imbarcazioni. Avverrà in collegamento virtuale con il carcere di Rossano calabro nel quale è attualmente detenuto. L’udienza, per certi aspetti decisiva, è fissata per mercoledì prossimo 27 maggio alle 10.30.