Rimini. “Giustizia Sociale come Priorità” con Fabrizio Barca e Emma Petitti

Diretta con “Giustizia Sociale come Priorità” in programma mercoledì 22 luglio, a partire dalle 21, sulla pagina Facebook ‘Lab 2020 – La Ripartenza’. Special guest Fabrizio Barca, economista, ex ministro per la coesione territoriale e coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, insieme a Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Focchi, imprenditore, Mario Galasso, presidente della Caritas Diocesana di Rimini e Sabrina Zanetti, presidente Acli Arte e Spettacolo di Rimini.