Rimini. Gli appuntamenti di Settembre-Ottobre del Centro per le Famiglie

Ecco la nuova programmazione del Centro per le Famiglie con tutte le proposte per Settembre e Ottobre.

Riprendono gli appuntamenti “in presenza” sia per il massaggio neonatale che per gruppi e laboratori, con tutta l’attenzione alle norme per il contenimento del Covid-19.

Ritorna “Bubusettette!” in una versione diversa ma sempre stimolante, e “Costruiamo il suo primo libro”, per creare un libro sensoriale per il proprio bimbo.

Tutte le attività sono ad iscrizione e con posti limitati; occorre iscriversi telefonando al Centro e parlando con un operatore per avere tutte le informazioni per accedere alle proposte in programma.

La settimana dall’1 al 7 settembre si celebra la “settimana dell’allattamento”; seguite la nostra pagina facebookper gli aggiornamenti.

Saranno presenti i “Dedicato a mamma e papà”: serate di approfondimento dedicate agli adulti che accompagnano i bimbi tra i 3 e i 10 anni nella crescita, ricche di temi e relatori stimolanti.

In partenza a breve anche il: PERCORSO PER GENITORI DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI.

Ecco tutti i nostri appuntamenti:

BEBE’ MAMMA E PAPA’: UNA RELAZIONE CHE CRESCE

Appuntamenti, percorsi per genitori in attesa e neogenitori

MI PRENDO CURA DI TE

Per mamme con bebè dai 2 ai 5 mesi.

Due appuntamenti per conoscere la pratica del massaggio neonatale ayurvedico

Martedì 8 e 15 settembre ore 10.00

Iscrizioni da martedì 1 settembre

Speciale: i papà massaggiano

Sabato 10 e 17 ottobre ore 10.00

Iscrizioni da sabato 3 ottobre

LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE

Per mamme e papà in attesa e con bimbe e bimbi fino a 4 mesi. Accompagnare i bambini a scoprire il mondo attraverso la lettura, i suoni e le parole.

Martedì 22 settembre ore 10.00

Iscrizioni da martedì 15 settembre

BUBUSETTETE!

Per mamme e/o papà con bebè da 5 a 10 mesi. Proposte su misura per le prime esperienze dei piccolissimi: stimolazioni visive, giochi sonori e tattili.

Accesso dalle 10.00 alle 10.30. L’attività termina alle ore 12.00

Giovedì 1, 8, 15 e 22 ottobre

Iscrizioni da giovedì 24 settembre

COSTRUIAMO INSIEME IL SUO PRIMO LIBRO

Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita e di scoperta del mondo che utilizza il bambino. Poterlo costruire con le proprie mani lo trasforma in un dono straordinario.

Sabato 3 ottobre ore 10.30

Iscrizioni da sabato 26 settembre

PAROLE DI MAMMA

Incontri dedicati a mamme in attesa e con bebè da 0 a 4 mesi. Per condividere emozioni, pensieri e buone pratiche nel primo anno di vita del bambino. Parliamo di:”AFFIDARE CON FIDUCIA IL PROPRIO BAMBINO”.

Martedì 20 ottobre ore 10.00

Iscrizioni da martedì 13 ottobre

CHIACCHIERIAMO CON MAMMA E PAPA’:

Appuntamento on-line per genitori dall’attesa e con bambini e bambine fino a 3 anni.

PICCOLI SUONI E DOLCI PAROLE

I bambini e le tappe evolutive del linguaggio.?

A cura di Federica Cani, psicologa e logopedista.

Martedì 13 ottobre ore 17.00

Iscrizioni da martedì 6 ottobre

I LABORATORI

Attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei piccoli, per rinforzare la relazione fra genitore e bambino, attraverso la condivisione dell’esperienza e il piacere di scoprire insieme.

I GIOCHI SOTTO L’ALBERO:

Esperienze sensoriali per bambine e bambini accompagnati da un adulto.

Mercoledì 2 e 9 settembre ore 9.30

per bambine e bambini da 12 a 24 mesi

Venerdì 4 e 11 settembre ore 9.30

per bambine e bambini da 25 a 36 mesi

Prenotazioni aperte il lunedì per la settimana in corso

Lunedì 21 settembre ore 16.00

per bambine e bambini da 12 a 24 mesi

Lunedì 28 settembre ore 16.00

per bambine e bambini da 25 a 36 mesi

Prenotazioni aperte dal mercoledì della settimana precedente

In caso di maltempo l’attività viene annullata

LABORATORI:

Lunedì 5 ottobre ARCOBALENO ore 16.30

Un’esperienza di manipolazione nel mondo del colore.

Per bambine e bambini da 11 a 22 mesi accompagnati da un adulto

Prenotazioni da lunedì 28 settembre

Giovedì 15 ottobre LA SCATOLA AZZURRA ore 16.30

Giocare a creare piccoli mondi

Per bambine e bambini da 23 a 36 mesi accompagnati da un adulto

Prenotazioni da giovedì 8 ottobre

ATTIVITÀ PER BAMBINE E BAMBINI DA 3 A 6 ANNI COMPIUTI:

IO E IL MIO PAPÀ: FOGLIE FOLIES

Adulti e bambini si trasformeranno in esploratori e artisti alla ricerca delle sfumature dell’autunno

Per bambine e bambini da 3 a 6 anni, accompagnati dal papà o da una figura maschile di riferimento.

Sabato 26 settembre ore 10.30

Iscrizioni da sabato 19 settembre

NONNI VENITE, ASCOLTIAMO UNA STORIA

Letture per nonni e nipoti a cura dei Magnifici Lettori Volontari, pensata per bambine e bambini dai 5 anni compiuti accompagnati dai nonni.

Mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre ore 16.30

Iscrizioni da mercoledì 23 settembre

In caso di maltempo le attività vengono rimandate

DEDICATO A MAMMA E PAPA’

Serate di approfondimento per genitori, insegnanti, educatori, nonni e tutti gli adulti che accompagnano a crescere:

Appuntamenti per approfondire le tematiche legate alle sfide della crescita, le tappe di sviluppo del bambino tra i 3 e i 10 anni, e di tutta la famiglia. Gli incontri sono gratuiti e senza necessità di iscrizione, si svolgeranno on line.

Martedì 6 ottobre ore 20.45

STILI EDUCATIVI A CONFRONTO.

Dall’autoritarismo all’autorevolezza passando per il permissivismo, l’iper-protezione e la trascuratezza. Quali effetti sui bambini?

A cura di Anna Oliverio Ferraris, scrittrice, psicoterapeuta, docente univ. Emerita di psicologia dello sviluppo.

Martedì 10 novembre ore 20.45

MI FAI GIOCARE CON IL CELLULARE?

Smartphone, tablet, videogiochi, social: la sfida dell’educare al digitale.

A cura di Miche Piga, Psicologo, Psicoterapeuta

Martedì 1 dicembre ore 20.45

QUANTA PAZIENZA!

Come gestire la frustrazione e la fatica… e mantenere un ruolo educativo.

A cura di Jessica Omizzolo, pedagogista, psicologa, psicoterapeuta

In allegato il volantino con gli appuntamenti in programma.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini