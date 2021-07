RIMINI. Gli assessori Roberta Frisoni e Gianluca Brasini allo stadio Romeo Neri, per salutare la campionessa Alessia Trost in uno dei suoi allenamenti a Rimini

Condividi l'articolo









Nella splendida cornice dei camp estivi di calcio dello stadio Romeo Neri, dedicati ai più giovani, questa mattina gli Assessori Roberta Frisoni e Gianluca Brasini hanno salutato l’altista italiana Alessia Trost.

La campionessa mondiale juniores, europea under 23 e medaglia di bronzo mondiale indoor nel 2018, ha fatto tappa a Rimini in uno dei suoi allenamenti prima di partire per i giochi della XXXII Olimpiade, che si disputeranno a Tokyo, in Giappone dal prossimo 23 luglio fino all’8 agosto.

Un saluto per augurare a lei e al suo allenatore Giulio Ciotti, romagnolo residente a Rimini, un grande in bocca al lupo per la sua prossima avventura olimpionica, sperando che la preparazione atletica fatta a Rimini possa portarle fortuna.