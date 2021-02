Rimini. Gli hanno salvato parente: dal parrucchiere gratis per 4 settimane per tutti gli operatori sanitari dell’Infermi

Gli hanno salvato un parente e lui ora vuole sdebitarsi. Così Maurizio Aguti, 60 anni, che da quarant’anni gestisce il suo salone di parrucchiere a Marina centro, in via Mantegazza, apre le porte del suo salone “per quattro settimane, a partire da oggi” agli operatori sanitari dell’ospedale Infermi. A loro, spiega il parrucchiere, “offro gratis taglio, shampoo e piega, compresi anche tutti i prodotti necessari per la cura del capello, balsamo e crema in primis”. Per avere diritto al trattamento omaggio, spiega Maurizio Aguti, è sufficiente “che chi arriva in negozio mostri il badge o il tesserino che usa tutti i giorni per timbrare quando arriva al lavoro”.