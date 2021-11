Rimini. Gli industriali chiedono al sindaco treni ad alta velocità per i collegamenti

Condividi l'articolo









Collegamenti, aree produttive, riqualificazione turistica, energia alternativa, lotta alla criminalità organizzata, università. Sono i punti salienti di cui si è discusso nell’incontro avuto lunedì tra la delegazione riminese di Confindustria Romagna con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. E proprio gli industriali hanno ribadito e approfondito le richieste che avevano avanzato lo scorso settembre all’amministrazione comunale uscente. In particolare, “uno dei nodi principali resta l’alta velocità che serve per la Romagna e per il suo proseguimento sulla dorsale adriatica”. E ancora: “Rimini e le aree produttive limitrofe devono potere essere in contatto, con tempi di percorribilità accettabili: chiediamo miglioramenti, nel rispetto ambientale, per il collegamento con la zona industriale di Santarcangelo, ad esempio con la risoluzione definitiva dell’attraversamento di Santa Giustina, e con la Valmarecchia”.