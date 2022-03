Rimini. Gonfiano i ricavi per avere ristori covid più alti: denunciati due imprenditori

Ristori covid: due imprenditori del Riminese avrebbero gonfiato i ricavi dell’anno precedente per avere diritto a migliaia di euro di rimborso. È così che in seguito a un’indagine congiunta di Polizia giudiziaria e Guardia di finanza è scattata la denuncia a carico dei due uomini. Per loro, accusati anche di aver evaso l’Iva per centinaia di migliaia di euro, sono scattati provvedimenti di sequestro preventivo ai fini della confisca per 296mila e 141mila euro e per 13.950 euro.