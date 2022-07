Rimini. “Governance Pool”: promosso il sindaco Jamil Sadegholvaad

(ANSA) - VENEZIA, 04 LUG - E' in netta flessione, come ogni inizio settimana, il numero dei nuovi contagi da Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore: 1.998 contro i 6.448 di ieri. Tre le vittime che porta il dato complessivo a 14.817 deceduti. Lo rileva il...