Rimini. Grande successo negli USA, Canada e Sudafrica per il concertista Gianmario Strappati

Invitato come solista e guest professor dal prestigioso Bard College Conservatory of music di New York e dall’International Samuel Vargas Music Foundation Gianmario Strappati ha proposto masterclass e recitals in streaming per Tuba e pianoforte, eseguendo tra l’altro opere a lui dedicate. Numerose le attestazioni di stima da parte dei Direttori e degli studenti delle Università americane che hanno partecipato alle lezioni tenute dal concertista italiano, insegnante inoltre presso il Rimini Brass Ensemble. Un percorso di straordinario successo quello del nostro Gianmario Strappati che lo ha portato poi ad esibirsi presso la University of Free State, Odeion School of Music del Sudafrica con un meraviglioso viaggio musicale “dal barocco al contemporaneo”. Lunedì 26 Aprile Gianmario e la sua tuba saranno ospiti dell’emittente televisiva canadese ICI Television di Montreal. Intervistato da Nick De Vincenzo e Silvana De Flavio parlera’ della sua attività solistica e didattica svolta nei vari continenti, proponendo inoltre alcune sue interpretazioni per tuba e archi. Gianmario Strappati è Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo.