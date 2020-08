Incidente oggi in via Sandro Pertini a Bellaria Igea Marina quando due Bmw si sono scontrate frontalmente. Praticamente distrutte le due vetture, entrambe targate Italia. La cosa che ha lasciato tuttavia di stucco è che uno dei due conducenti sia scappato. Sul posto il 118 e per uno dei due conducenti l’elisoccorso da Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni e sta cercando di ricostruire i fatti.