Sinistro stradale domenica 6 settembre intorno alle 16.30, sulla Statale 16, all’altezza di Bellaria Igea Marina, sulla carreggiata sud. Coinvolte un’Alfa 147, a bordo della quale viaggiavano degli uomini di nazionalità sudamericana, e una moto Ducati, in sella alla quale si trovava un 40enne. I due mezzi, dopo l’impatto, hanno preso fuoco: sono dovuti così intervenire i vigili del fuoco. Non si segnalano per fortuna feriti in maniera seria.