Rimini. Grave incidente con auto che si ribalta, ferito parroco riminese estratto dalle lamiere

Incidente con l’auto che si cappotta e il conducente che rimane incastrato tra le lamiere. E’ accaduto ieri sera, verso le 19, lungo via Montescudo, in zona Villaggio Primo Maggio, a Rimini. Alla guida della Opel Corsa c’era il parroco di Montetauro e della piccola famiglia dell’Assunta, don Lanfranco Bellavista, 75 anni da compiere tra poco più di una settimana. Ad estrarlo dall’abitacolo accartocciato sono stati i vigili del fuoco. Il sacerdote era vigile, ma una volta affidato ai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Don Lanfranco non sarebbe in pericolo di vita, nonostante i traumi multipli riportati nell’impatto, attutito dall’esplosione dell’airbag. La dinamica del sinistro è al vaglio.