E’ purtroppo deceduta in seguito alla ferite riportate la 84enne rimasta coinvolta in un incidente martedì scorso, a Bellaria Igea Marina. Era stata ricoverata d’urgenza nell’ospedale di Cesena per essere sottoposta alle cure dei medici ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Da Cesena infatti attendono indicazioni da parte della Procura di Rimini ed il nulla osta, per procedere al seppellimento.