Brutto incidente per Carlo Cherubini, il 45enne manager del Rimini Fc che domenica sera stava rientrando a casa, a Roma, insieme alla moglie Valentina Scarchilli. Uno scontro che ha procurato ferite serie ai coniugi, un trauma facciale per Cherubini e uno toraco addominale per la moglie. I due sono ricoverati in prognosi riservata in ospedale a Roma ma non sarebbero in pericolo di vita.