Rimini. Grave incidente in Consolare: il ferito sarebbe un 70enne di San Marino

Incidente sulla consolare Rimini-San Marino all’altezza degli stabilimenti Mister Nut: Due auto si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato così violento da provocare il ferimento di tre persone. In particolare un 70enne è stato trasportato con codice di massima gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. Due persone sono state ricoverate con codice di media gravità all’Ospedale Infermi di Rimini: sono tre uomini di 27 e 40 anni. A bordo dell’auto sammarinese un uomo di 70 anni, che è stato stabilizzato dal 118, intervenuto con un’ambulanza e un’auto medicalizzata, prima di essere trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena con l’eliambulanza. Sul posto sono intervenute ambulanza ed eliambulanza del 118, i pompieri per estrarre i feriti dalle lamiere e i vigili della Polizia Locale per i rilievi sul posto.