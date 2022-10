Condividi l'articolo

Incidente di prima mattina, sulla Marecchiese. Poco prima dell’abitato di Pietracuta di San Leo venendo da San Marino, due auto con targala italiana si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Due uomini sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.