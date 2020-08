Incidente mortale nella notte a Rimini quando una moto con a bordo due ragazzi è caduta a terra. In sella due giovani di 21 e 37 anni. Per il più giovane la caduta è risultata fatale, mentre il 37enne ha subito ferite di lieve entità. La vittima stava percorrendo via Circonvallazione occidentale in sella alla sua Honda di grossa cilindrata quando intorno alle 2, arrivato all’altezza della rocca Malatestiana ha perso il controllo. Sul posto il 118 e i carabinieri che dovranno ricostruire i fatti.