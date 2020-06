Paura ieri mattina sulla Marecchiese per un centauro. Il quarantenne di San Mauro Pascoli, stava procedendo verso Novafeltria, quando per cause al vaglio della Polizia locale di Santarcangelo di Romagna ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto. A seguito del sinistro la sua moto, all’improvviso, ha preso fuoco. Sul posto è accorso il 118 e l’elicottero che lo ha trasportato in codice rosso al Bufalini dove comunque nel pomeriggio le sue condizioni di salute erano migliorate.