Sammarinese di 49 anni è stato soccorso sulle pendici del Monte Pincio nel comune di Talamello dove era giunto in bici con degli amici. A quanto emerso per cause ancora a vaglio è caduto sull’asfalto procurandosi un trauma cranico e toracico: sul posto l’elicottero 118 da Ravenna e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha mandato sul posto la squadra della Val Marecchia. Il paziente resta ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dove è entrato in codice di media gravità.