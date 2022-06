Rimini. Grave incidente sulla Marecchiese: ricoverato il 17enne sbalzato e travolto da auto

Condividi l'articolo

E’ ricoverato al Bufalini il 17enne residente a Santarcangelo, vittima ieri di un grave incidente sulla Marecchiese: fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Il giovane non è riuscito ad arrestare in tempo il veicolo, urtando un camion che in prossimità dell’intersezione con via Maiolo pare abbia rallentato la marcia. Scooter a terra e ragazzino sbalzato, per finire sulla carreggiata opposta. Qui è stato travolto dall’altra due ruote che sopraggiungeva in direzione di Rimini.