Rimini. Grave sinistro in moto: è caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada dietro all’incidente che, nella notte tra domenica e lunedì, ha fatto finire in ospedale due centauri uno dei quali ricoverato in prognosi riservata all’Infermi di Rimini. Luogo del sinistro via Valturio dove una vettura che proveniva in senso opposto ha urtato la due ruote facendo perdere il controllo al guidatore, un 40enne di Santarcangelo. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio riminese, mentre una 29enne ha riportato ferite di media gravità. Durante i rilievi è stato recuperato uno specchietto retrovisore appartenente all’auto pirata e sono in corso le indagini per individuare il guidatore fuggito.