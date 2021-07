Rimini. Gravissimo incidente sulla Superstrada per San Marino: centauro al Bufalini in codice rosso

Condividi l'articolo









Grave sinistro stanotte sulla superstrada di San Marino all’altezza di via del Gatto. Una moto con due persone in sella ha impattato contro un ostacolo fisso sul bordo della strada provocando il ferimento di entrambe le persone. Il più grave è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. L’altro ferito è stato trasportato all’ospedale di Rimini in condizioni meno gravi. Sul posto la polizia stradale che ha provato a ricostruire le cause dell’incidente che sono ancora al vaglio.