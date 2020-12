Rimini. Grotta Rossa: colpi a raffica. In villetta trafugati preziosi per migliaia di euro

Colpo messo a segno a cavallo tra le 10 e le 20 in zona Grotta rossa, quando i ladri hanno preso di mira una villetta. Per entrare nell’abitazione i malviventi hanno scavalcato la recinzione e poi si sono arrampicati sulla grondaia fino al primo piano. Ingente bottino di preziosi in oro del valore di circa 10mila euro. Non è il primo furto nella zona. Lunedì 23 e sabato 28 novembre, sempre arrampicandosi dalle grondaie, sono stati svaligiati gli appartamenti al 1° e 2° piano in due palazzine di via dell’Orso e via del Lupo. Indagano i carabinieri.