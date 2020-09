Rimini. Gruppo di 5 rischia di annegare. Salvati dai marinai che facevano surf

Ieri pomeriggio cinque persone, due ragazze e tre uomini, hanno rischiato di affogare a causa del mare mosso e delle forti correnti di risacca. Tra le 16.30 e le 17 per fortuna tre marinai di salvataggio non erano in servizio ma in quella zona di mare stavano facendo surf. Hanno così prontamente soccorso il gruppo. Per una persona è stato necessario chiamare il 118 perché presentava una forte sindrome da sommersione. Per fortuna e grazie al pronto intervento dei bagnini riminese, tutti possono raccontarla.