Rimini: gruppo di giovani sanzionati. Sorpresi a festeggiare all’interno di un appartamento

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rimini nel corso del fine settimana, per la verifica del rispetto del nuovo Decreto-Legge nr. 30 del 13 marzo 2021 e DPCM del 2 marzo 2021 e dell’ultima Ordinanza Regionale, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ieri sul tardo pomeriggio a seguito di una segnalazione per schiamazzi giunta sulla linea del pronto intervento, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto sono intervenuti in un appartamento in pieno centro storico, zona universitaria, dove hanno sorpreso il locatario, uno studente 23 enne di Bologna che aveva organizzato una festa. Per lui ed i 15 invitati, è scattata la sanzione amministrativa per inosservanza delle norme Covid-19.