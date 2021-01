Rimini. Ha picchiato e vessato la moglie per anni: arrestato dai carabinieri

Ha vessato, perseguitato e picchiato la donna con cui era sposato e aveva convissuto per bene dieci anni e ora è stato arrestato. Le violenze verbali e fisiche dell’uomo scaturite per una gelosia immotivata avevano spinto la moglie ad andarsene di casa. Una separazione di fatto e non un divorzio che l’ha portata a trasferirsi dall’Umbria dove i due – entrambi stranieri – risiedevano a Rimini. I Carabinieri di Rimini dopo aver ricostruito la vicenda hanno arrestato il marito per maltrattamenti in famiglia.