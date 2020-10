Rimini. Ha riaperto il reparto Covid-19 all’interno dell’ospedale “Infermi”

Ha riaperto nei giorni scorsi il reparto Covid-19 all’interno dell’ospedale “Infermi” di Rimini dove, al quarto piano, si stanno allestendo i posti letto per i pazienti colpiti dalla malattia. La decisione arriva dopo i dati allarmanti che vedendo un aumento sia delle persone malate che di quelle che necessitano di un ricovero per i sintomi. Al momento, comunque, non ci sarebbero motivi emergenziali legati all’allestimento del reparto. Dall’Ausl si ribadisce comunque che non c’è alcun aumento dell’allerta legata alla pandemia che al momento si mantiene sul “verde”.