Hera replica al consigliere comunale leghista Marzio Pecci, secondo cui a Bellariva, all’altezza del sottopasso di Via Firenze a Rimini, ci sarebbe una fuoriuscita di liquami fognari. “In questo periodo dell’anno, i livelli della falda acquifera sono alti e possono verificarsi fenomeni di affioramento superficiale nei punti bassi, come accade appunto in prossimità del sottopasso di Via Firenze”, spiega la nota di Hera. Insomma nessuna “fogna a cielo aperto”.