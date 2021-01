RIMINI. Hera: il 19 gennaio lavori sulla rete idrica in via Poletti in centro

Hera informa che nella giornata di martedì 19 gennaio dalle ore 7.30 alle 18.00 verranno eseguiti dei lavori di bonifica degli allacci idrici degli edifici privati ubicati nel tratto di Via Poletti compreso tra il civico 18 e l’incrocio con via Sigismondo.

Durante i lavori potranno verificarsi diminuzioni di pressione, alterazione del colore e interruzioni di fornitura dell’acqua, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Durante l’intervento sarà chiuso il transito pedonale di via Poletti, garantendo comunque l’accesso da via Poletti o via Sigismondo alle attività ubicate lungo il tratto interessato dai lavori; per informare dell’interdizione del passaggio saranno collocati cartelli informativi ai due accessi della strada.