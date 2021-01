Tragedia a Rimini dove ha perso la vita un 51enne originario della Svizzera. L’uomo è morto folgorato nella sua abitazione mentre si stava dedicando a scolpire il legno con un attrezzo elettrico. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un cortocircuito e la forte scossa non gli ha lasciato scampo morendo sul colpo. Sul posto,sono accorsi i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi di legge.