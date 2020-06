RIMINI. Hotel e negozi ostaggio dei lavori sul lungomare. L’ira del consigliere leghista Zoccarato “imprenditori lasciati soli e senza risposte”

Rimini, 24 giugno. “Inaccettabile. Non si può definire diversamente la situazione venutasi a creare sul nostro lungomare. Siamo a fine giugno e nonostante le sollecitazioni di cittadini e imprenditori sullo stato di avanzamento dei lavori, nessuno sa nulla.”

A intervenire sulla natura del cantiere e sulla “mancanza di un crono programma” è il consigliere della Lega, Matteo Zoccarato, che aggiunge: “quello che chiediamo alla Giunta Gnassi è di fare chiarezza e dare delle risposte concrete a tutti quegli imprenditori del riminese che con coraggio hanno alzato la saracinesca e aperto le proprie attività facendo i conti prima con il Covid, e poi con i cantieri. Spiace constatare che Palazzo Garampi sia asserragliato nel silenzio più assoluto e che nessuno abbia ancora trovato il coraggio di intervenire sull’argomento. Questo tipo di atteggiamento, del tutto incomprensibile e irrispettoso del lavoro altrui, denota una totale mancanza di organizzazione e una sfacciata mancanza di rispetto per chi ‘fa impresa’ e investe sul territorio. A Marina centro sembrerebbe che il parcheggio sulla rotonda Fellini sia saltato, a Rimini Nord staccherebbero la corrente con insufficiente preavviso agli alberghi con quei pochi, coraggiosi e preziosi, clienti.”

La contestazione del consigliere leghista non riguarda la natura delle opere, “del tutto legittime e funzionali al raggiungimento di un interesse pubblico, ma la mancanza di programmazione e il rifiuto di dialogare con gli operatori prima ancora che con i consiglieri. Non vorremmo che l’omertà dell’Amministrazione su quest’aspetto sia esplicitamente voluta per inaugurare il nuovo lungomare nel 2021, a un tiro di schioppo dalle prossime elezioni amministrative. Con buona pace di questa stagione e dei ‘morti’ lasciati lungo il tragitto”.

Ufficio Stampa Lega Romagna