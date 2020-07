Rimini. “Human not human”, all’enoteca Quattrocento la personale del pittore Marco Carnemolla

Rimini, 29 luglio 2020 – Tornano gli appuntamenti con l’arte all’enoteca Quattrocento in vicolo Battarra a Rimini. Venerdì 31 luglio alle 19.30 si inaugura “Human not human”, esposizione personale di Marco Carnemolla. Classe 1990, cattolichino di nascita, Carnemolla matura il proprio percorso pittorico a Londra, dove apre uno studio nell’ambito di un collettivo che conta fotografi e artigiani. A Londra nel 2016 espone alla Old Brompton Gallery la sua opera più importante del periodo, “Working on a glass” (acrilico e vernici su tela).

Tornato nella terra di origine, continua a dipingere seguendo una fonte di ispirazione spesso onirica: Marco sogna tele già concluse o se stesso che dipinge. Ne è un esempio “La Maschera”, riproduzione di una figura che l’autore ha “visto” in sogno, poi riprodotta in olio e acrilico, e conclusa su tela.